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Сегодня, 12:23

«Ювентус» объявил об уходе Бернардески

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Ювентус» объявил об уходе полузащитника Федерико Бернардески.

28-летний итальянец покидает туринский клуб на правах свободного агента.

Полузащитник выступал за туринцев с 2017 года. В составе клуба он трижды становился чемпионом Италии, а также одержал по две победы в Кубке и Суперкубке Италии.

На счету Бернардески 12 голов и 20 передач в 183 матчах за «Ювентус».

Источник: https://www.juventus.com/it/news/articoli/grazie-di-tutto-federico
Федерико Бернардески
Футбол
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