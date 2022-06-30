«Ювентус» объявил об уходе Бернардески

«Ювентус» объявил об уходе полузащитника Федерико Бернардески.

28-летний итальянец покидает туринский клуб на правах свободного агента.

Полузащитник выступал за туринцев с 2017 года. В составе клуба он трижды становился чемпионом Италии, а также одержал по две победы в Кубке и Суперкубке Италии.

На счету Бернардески 12 голов и 20 передач в 183 матчах за «Ювентус».