«Ювентус» объявил об уходе Бернардески
«Ювентус» объявил об уходе полузащитника Федерико Бернардески.
28-летний итальянец покидает туринский клуб на правах свободного агента.
Полузащитник выступал за туринцев с 2017 года. В составе клуба он трижды становился чемпионом Италии, а также одержал по две победы в Кубке и Суперкубке Италии.
На счету Бернардески 12 голов и 20 передач в 183 матчах за «Ювентус».
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
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7
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9
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10
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11
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12
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13
|Болонья
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14
|Эмполи
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
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Милан – Удинезе
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Салернитана – Рома
|- : -
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Сампдория – Аталанта
|- : -
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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