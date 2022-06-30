«Ювентус» официально объявил, что не будет выкупать Морату у «Атлетико»

«Ювентус» объявил, что не будет выкупать форварда Альваро Морату у «Атлетико».

29-летний испанец покинул туринскую команду, за которую выступал на правах аренды на протяжении двух предыдущих сезонов.

В сезоне-2021/22 Мората забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за «Ювентус». Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 25 миллионов евро.