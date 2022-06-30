«Ювентус» официально объявил, что не будет выкупать Морату у «Атлетико»
«Ювентус» объявил, что не будет выкупать форварда Альваро Морату у «Атлетико».
29-летний испанец покинул туринскую команду, за которую выступал на правах аренды на протяжении двух предыдущих сезонов.
В сезоне-2021/22 Мората забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за «Ювентус». Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 25 миллионов евро.
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4
|Ювентус
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
|Болонья
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14
|Эмполи
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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Милан – Удинезе
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Салернитана – Рома
|- : -
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Сампдория – Аталанта
|- : -
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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