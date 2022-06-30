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«Ювентус» официально объявил, что не будет выкупать Морату у «Атлетико»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ювентус» объявил, что не будет выкупать форварда Альваро Морату у «Атлетико».

29-летний испанец покинул туринскую команду, за которую выступал на правах аренды на протяжении двух предыдущих сезонов.

В сезоне-2021/22 Мората забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за «Ювентус». Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 25 миллионов евро.

Источник: https://www.juventus.com/it/news/articoli/grazie-alvaro
Альваро Мората
Футбол
ФК Атлетико
ФК Ювентус
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