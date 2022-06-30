«Милан» проявляет интерес к Неймару

«Милан» проявляет интерес к нападающему «ПСЖ» Неймару, сообщает UOL.

По информации источника, в клубе полагают, что трансфер 30-летнего бразильца стал бы посылом мировому футболу о том, что «россонери» вернулись на топ-уровень.

Отмечается, что у итальянского клуба нет возможности платить нападающему всю зарплату и они рассчитывают, что «ПСЖ» пойдет на уступки, чтобы осуществить трансфер.

В «Милане» считают, что смогут выплачивать Неймару15-20 миллионов евро в год, и рассчитывают, что оставшуюся часть возьмет на себя французский клуб.

В прошедшем сезоне Неймар забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач в 28 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.