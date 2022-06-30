«Милан» проявляет интерес к Неймару
«Милан» проявляет интерес к нападающему «ПСЖ» Неймару, сообщает UOL.
По информации источника, в клубе полагают, что трансфер 30-летнего бразильца стал бы посылом мировому футболу о том, что «россонери» вернулись на топ-уровень.
Отмечается, что у итальянского клуба нет возможности платить нападающему всю зарплату и они рассчитывают, что «ПСЖ» пойдет на уступки, чтобы осуществить трансфер.
В «Милане» считают, что смогут выплачивать Неймару15-20 миллионов евро в год, и рассчитывают, что оставшуюся часть возьмет на себя французский клуб.
В прошедшем сезоне Неймар забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач в 28 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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|Наполи
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|0
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|0-0
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4
|Ювентус
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|0
|0
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
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9
|Верона
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10
|Торино
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|0-0
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11
|Сассуоло
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|0
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|0-0
|0
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12
|Удинезе
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|0
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|0-0
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13
|Болонья
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
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19
|Кремонезе
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|0
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|0-0
|0
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20
|Монца
|0
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Милан – Удинезе
|- : -
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
|- : -
|14.08
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
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Лечче – Интер
|- : -
|14.08
|00:00
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|00:00
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|00:00
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|14.08
|00:00
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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