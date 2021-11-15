«Ювентус» обошел «Рому» в борьбе за Закарию

«Ювентус» стал главным претендентом на полузащитника «Боруссии» из Менхенгладбаха Дениса Закарию. Туринцы смогли обойти в борьбе за футболиста «Рому», написал в Twitter журналист Николо Скира.

Римский клуб еще месяц назад обсуждали с агентом хавбека условия долгосрочного контракта, однако сам Закария хотел бы оказаться в «Ювентусе».

В текущем розыгрыше чемпионата Германии полузащитник провел девять матчей и забил в них два гола.