«Ювентус» обошел «Рому» в борьбе за Закарию
17:41
«Ювентус» стал главным претендентом на полузащитника «Боруссии» из Менхенгладбаха Дениса Закарию. Туринцы смогли обойти в борьбе за футболиста «Рому», написал в Twitter журналист Николо Скира.
Римский клуб еще месяц назад обсуждали с агентом хавбека условия долгосрочного контракта, однако сам Закария хотел бы оказаться в «Ювентусе».
В текущем розыгрыше чемпионата Германии полузащитник провел девять матчей и забил в них два гола.
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