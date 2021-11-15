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«Ювентус» обошел «Рому» в борьбе за Закарию

17:41
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«Ювентус» стал главным претендентом на полузащитника «Боруссии» из Менхенгладбаха Дениса Закарию. Туринцы смогли обойти в борьбе за футболиста «Рому», написал в Twitter журналист Николо Скира.

Римский клуб еще месяц назад обсуждали с агентом хавбека условия долгосрочного контракта, однако сам Закария хотел бы оказаться в «Ювентусе».

В текущем розыгрыше чемпионата Германии полузащитник провел девять матчей и забил в них два гола.

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Иван Шитик все материалы автора

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