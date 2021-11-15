С клубов серии А будут снимать очки за задержку выплат по контрактам

Ко вторнику, 16 ноября 2021 года все клубы итальянской серии А должны предоставить финансовые документы, подтверждающие выплаты по всем контрактным обязательствам, а также в специальный пенсионный фонд, сообщает Calcio e Finanza.

Несвоевременная уплата повлечет за собой штрафные санкции в виде снятия двух очков.

Это касается периода с 1 августа по 30 сентября 2021 года, при этом с тех клубов, у кого были долги перед футболистами или сотрудниками за предыдущие периоды, лишатся еще двух очков.