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Сегодня, 14:27

«Ювентус» не планирует выкупать Паредеса в конце сезона

Виктория Кравченко
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«Ювентус» не хочет выкупать полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса на постоянной основе в конце сезона, пишет La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, футболист с начала сезона-2022/23 играет в туринском клубе на правах аренды, однако пока он не смог впечатлить руководство «Ювентуса», поэтому они не уверены, нужно ли выкупать его в июне.

28-летний аргентинец в нынешнем розыгрыше серии А провел 9 матчей, не отметившись результативными действиями.

Леандро Паредес
ФК Ювентус
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 - : -
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