«Ювентус» не планирует выкупать Паредеса в конце сезона

«Ювентус» не хочет выкупать полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса на постоянной основе в конце сезона, пишет La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, футболист с начала сезона-2022/23 играет в туринском клубе на правах аренды, однако пока он не смог впечатлить руководство «Ювентуса», поэтому они не уверены, нужно ли выкупать его в июне.

28-летний аргентинец в нынешнем розыгрыше серии А провел 9 матчей, не отметившись результативными действиями.