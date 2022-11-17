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Сегодня, 16:05

«Торино» продлил контракт с директором клуба до 2025 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти продлил контракт с клубом, сообщает сайт команды.

Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер туринской команды Иван Юрич также в ближайшее время поставит подпись под новым контрактом.

«Торино» в нынешнем сезоне идет на 9-м месте в серии А, набрав 21 очко в 15 матчах.

ФК Торино
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Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
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