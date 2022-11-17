Онана: «В Италии в 26 лет тебя все еще считают ребенком»

Андре Онана высказался о том, как к футболистам относятся в Италии

Голкипер «Интера» Андре Онана рассказал об отношении в Италии к молодым футболистам.

«В Италии в 26 лет тебя считают ребенком. Но я счастлив, что к этому моменту я уже успел получить опыт», — рассказал Онана в интервью для канала Rinat на YouTube.

Андре Онана перешел из «Аякса» в «Интер» этим летом. В этом сезоне серии А он пропустил 16 голов.

«Интер» после 15 туров серии А занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.