«Ювентус» может арендовать Кулибали — с игроком общался Аллегри
«Ювентус» может арендовать защитника «Челси» Калиду Кулибали, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, инициатором является главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Отмечается, что специалист уже общался с игроком.
«Ювентус» рассматривает вариант с арендой защитника без опции выкупа.
Контракт 31-летнего сенегальца с «Челси» действует до лета 2026 года. В этом сезоне он провел 31 матч, забил 2 гола и отдал 1 передачу за лондонцев во всех турнирах.
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|
15
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|12
|25-37
|32
|
16
|Лечче
|30
|6
|10
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|26-36
|28
|
17
|Специя
|31
|5
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|14
|26-49
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|
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|6
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|26
|
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|21:45
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Верона – Болонья
|2 : 1
|22.04
|16:00
|
Салернитана – Сассуоло
|3 : 0
|22.04
|19:00
|
Лацио – Торино
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|22.04
|21:45
|
Сампдория – Специя
|1 : 1
|23.04
|13:30
|
Эмполи – Интер
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|23.04
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Монца – Фиорентина
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|16:00
|
Удинезе – Кремонезе
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|23.04
|19:00
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Милан – Лечче
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|23.04
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Ювентус – Наполи
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|24.04
|21:45
|
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Интер
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Лацио
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