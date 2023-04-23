«Ювентус» может арендовать Кулибали — с игроком общался Аллегри

«Ювентус» может арендовать защитника «Челси» Калиду Кулибали, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, инициатором является главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Отмечается, что специалист уже общался с игроком.

«Ювентус» рассматривает вариант с арендой защитника без опции выкупа.

Контракт 31-летнего сенегальца с «Челси» действует до лета 2026 года. В этом сезоне он провел 31 матч, забил 2 гола и отдал 1 передачу за лондонцев во всех турнирах.