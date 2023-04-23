Распадори поделился эмоциями от вылета «Наполи» из Лиги чемпионов

Нападающий «Наполи» Джакомо Распадори прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов и рассказал об ожиданиях от матча с «Ювентусом» в серии А.

«Обидно, что так вышло с Лигой чемпионов, но мы хотим отыграться наилучшим образом уже завтра. Я готов к этому», — цитирует игрока ITASportPress.

Сегодня, 23 апреля, «Наполи» сыграет с «Ювентусом» в матче 31-го тура серии А.