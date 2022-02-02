Душан Влахович опроверг слухи, что он живет в доме Роналду в Турине

Влахович высказался об информации о том, что он после перехода в «Ювентус» живет в доме Роналду

Нападающий Душан Влахович прокомментировал информацию о том, что после перехода в «Ювентус» он живет в доме экс-игрока команды Криштиану Роналду.

«Конечно, я ищу дом, но это не будет место Роналду. Мне нужно быть скромнее. Меня не волнуют дома или что-то еще. Я просто хочу играть, совершенствоваться и побеждать», — цитирует серба Tuttomercatoweb.

Туринский клуб объявил о трансфере 22-летнего футболиста из «Фиорентины» в конце января. По данным СМИ, сумма трансфера форварда составила 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Влахович сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 20 мячей и сделал 4 результативных передачи.