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«Ювентус» интересуется форвардом «Ривер Плейта» Альваресом

17:36
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«Ювентус» интересуется нападающим «Ривер Плейта» Хулианом Альваресом, сообщает Goal со ссылкой на ESPN.

По информации источника, клубы уже провели предварительные переговоры, итальянский клуб готов заплатить за 21-летнего аргентинца 15 миллионов евро и включить в сделку бонусные выплаты в размере 10 миллионов евро. При этом аргентинский клуб не хочет отпускать игрока меньше чем за 20 миллионов евро — суммы, прописанной в его контракте в качестве отступных.

На счету Альвареса 31 гол и 23 результативные передачи в 90 матчах за «Ривер Плейт». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/bltfb10db62fe3da528

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Иван Торопцев все материалы автора

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