В «Фиорентине» опровергли информацию о расторжении контракта с Кокориным

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде высказался по поводу информации о том, что клуб хочет разорвать контракт с российским нападающим Александром Кокориным.

Вчера, 16 ноября, сообщалось, что футболист в ближайшее время покинет команду.

«Фиорентина» может разорвать контракт с Кокориным? Это неправда», — передает слова Праде Sport24.

30-летний нападающий в текущем сезоне выходил на поле в трех матчах «Фиорентины», отыграв в общей сложности 27 минут. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Последние матчи он пропустил из-за мышечной усталости. Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 миллиона евро.