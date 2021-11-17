В «Фиорентине» опровергли информацию о расторжении контракта с Кокориным
В «Фиорентине» высказались о возможном расторжении контракта с Кокориным
14:28
Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде высказался по поводу информации о том, что клуб хочет разорвать контракт с российским нападающим Александром Кокориным.
Вчера, 16 ноября, сообщалось, что футболист в ближайшее время покинет команду.
«Фиорентина» может разорвать контракт с Кокориным? Это неправда», — передает слова Праде Sport24.
30-летний нападающий в текущем сезоне выходил на поле в трех матчах «Фиорентины», отыграв в общей сложности 27 минут. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.
Последние матчи он пропустил из-за мышечной усталости. Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 миллиона евро.
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