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Сегодня, 21:00

«Ювентус» — «Интер»: Дибала и Влахович выйдут в стартовом составе

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Ювентус» на своем поле примет «Интер» в рамках 31-го тура чемпионата Италии. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Кьеллини, де Лигт, Алекс Сандро, Куадрадо, Рабьо, Локателли, Дибала, Мората, Влахович.

Интер: Ханданович, Дюмфриз, Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович, Чалханоглу, Барелла, Джеко, Мартинес.

Италия. Серия А. 31-й тур
03 апр, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Интер

ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 31 20 6 5 56-23 66
2
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
7
 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 30 8 12 10 44-47 36
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 31 8 9 14 41-56 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.04 16:00
Специя – Венеция
 1 : 0
2.04 19:00
Лацио – Сассуоло
 2 : 1
2.04 21:45
Салернитана – Торино
 0 : 1
3.04 13:30
Фиорентина – Эмполи
 1 : 0
3.04 16:00
Аталанта – Наполи
 1 : 3
3.04 16:00
Удинезе – Кальяри
 5 : 1
3.04 19:00
Сампдория – Рома
 0 : 1
3.04 21:45
Ювентус – Интер
 - : -
4.04 19:30
Верона – Дженоа
 - : -
4.04 21:45
Милан – Болонья
 - : -
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ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 25 1 5
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