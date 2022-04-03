«Ювентус» — «Интер»: Дибала и Влахович выйдут в стартовом составе

«Ювентус» на своем поле примет «Интер» в рамках 31-го тура чемпионата Италии. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Кьеллини, де Лигт, Алекс Сандро, Куадрадо, Рабьо, Локателли, Дибала, Мората, Влахович.

Интер: Ханданович, Дюмфриз, Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович, Чалханоглу, Барелла, Джеко, Мартинес.