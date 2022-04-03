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«Рома» обыграла «Сампдорию» и поднялась на пятое место в чемпионате Италии

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Сампдория» — «Рома» — 0:1.
Фото Global Look Press

«Рома» победила «Сампдорию» в матче 31-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол матча на 27-й минуте забил полузащитник Генрих Мхитарян.

«Рома» набрала 54 очка и поднялась с шестого на пятое место в турнирной таблице серии А. У «Сампдории» 29 очков и 16-я позиция.

Италия. Серия А. 31-й тур
03 апр, 19:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
0:1
Рома
Голы
Мхитарян, 27 (0:1)
Сампдория
Аудеро Колли Берешиньски Феррари (Йосида, 90+1) Мурру (Ауджелло, 60) Торсби (Тримболи, 73) Сенси (Квальярелла, 46) Сабири Кандрева Ринкон (Виейра, 60) Капуто
Рома
Руй Патрисиу Карсдорп Роджер Ибаньес Смоллинг Манчини Кристанте Пеллегрини (Кумбулла, 90+2) Сержиу Оливейра (Бове, 90+2) Залевски (Винья, 81) Мхитарян Абрахам (Шомуродов, 81)
Предупреждения
Берешиньски 46’, Сабири 71’  -  Роджер Ибаньес 9’, Сержиу Оливейра 48’, Пеллегрини 90+2’
Судьи
Манганьелло (Италия)

Генрих Мхитарян
Футбол
ФК Рома
ФК Сампдория
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 31 20 6 5 56-23 66
2
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
7
 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 30 8 12 10 44-47 36
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 31 8 9 14 41-56 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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38 тур
2.04 16:00
Специя – Венеция
 1 : 0
2.04 19:00
Лацио – Сассуоло
 2 : 1
2.04 21:45
Салернитана – Торино
 0 : 1
3.04 13:30
Фиорентина – Эмполи
 1 : 0
3.04 16:00
Аталанта – Наполи
 1 : 3
3.04 16:00
Удинезе – Кальяри
 5 : 1
3.04 19:00
Сампдория – Рома
 0 : 1
3.04 21:45
Ювентус – Интер
 - : -
4.04 19:30
Верона – Дженоа
 - : -
4.04 21:45
Милан – Болонья
 - : -
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Чиро Иммобиле

Лацио

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Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
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Николо Барелла

Интер

 7
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Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
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Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
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Специя

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