«Рома» обыграла «Сампдорию» и поднялась на пятое место в чемпионате Италии

«Рома» победила «Сампдорию» в матче 31-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол матча на 27-й минуте забил полузащитник Генрих Мхитарян.

«Рома» набрала 54 очка и поднялась с шестого на пятое место в турнирной таблице серии А. У «Сампдории» 29 очков и 16-я позиция.