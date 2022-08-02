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«Ювентус» хочет заполучить полузащитника «Айнтрахта» Костича

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Ювентус» заинтересован в приобретении полузащитника «Айнтрахта» Филипа Костича.

По данным La Gazzetta dello Sport, 29-летний игрок является одной из приоритетных целей для туринского клуба этим летом.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» предложил 15 миллионов евро за Костича. Однако немецкий клуб просит 20 миллионов.

В прошлом сезоне полузащитник забил 7 голов и сделал 15 результативных передач в 42 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах и выиграл Лигу Европы вместе с командой.

Контракт сербского футболиста действует до конца июня 2023 года.

Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Ювентус
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