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Сегодня, 00:25

«Вест Хэм» предложил 15 миллионов евро за Костича. «Айнтрахт» просит 20 миллионов

«Вест Хэм» хочет выкупить Костича у «Айнтрахта» за 15 миллионов евро
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

«Вест Хэм» сделал предложение «Айнтрахту» по полузащитнику Филипу Костичу, сообщает Sky Sports. «Молотобойцы» предложили 15 миллионов евро плюс бонусы.

Немецкий клуб просит 20 миллионов. По данным источника, еще одной сложностью для англичан будет убедить самого футболиста, так как 29-летний серб считает будущий контракт последним крупным соглашением в своей карьере.

В прошлом сезоне Костич забил 7 голов и сделал 15 результативных передач в 42 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах и выиграл Лигу Европы вместе с немецкой командой.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Костича в 24 миллиона евро. Контракт 29-летнего серба действует до конца июня 2023 года.

Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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