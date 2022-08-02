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Сегодня, 17:04

Погба отправился на обследование в клинику в Лионе

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба отправился в клинику в Лионе, где пройдет дополнительное медобследование, сообщает Foot Mercato.

Недавно 29-летний футболист повредил правое колено на тренировке нового клуба. Затем было установлено, что у француза травма мениска.

Игрок хочет постараться избежать операции, так как после нее рискует пропустит чемпионат мира в Катаре.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Франции сыграет в группе D с командами Дании, Австралии и Туниса.

Погба перешел в «Ювентус» этим летом на правах свободного агента и подписал контракт на четыре года. Предыдущей командой полузащитника был «Манчестер Юнайтед».

Поль Погба
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ФК Ювентус
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