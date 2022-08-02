Погба отправился на обследование в клинику в Лионе
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба отправился в клинику в Лионе, где пройдет дополнительное медобследование, сообщает Foot Mercato.
Недавно 29-летний футболист повредил правое колено на тренировке нового клуба. Затем было установлено, что у француза травма мениска.
Игрок хочет постараться избежать операции, так как после нее рискует пропустит чемпионат мира в Катаре.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Франции сыграет в группе D с командами Дании, Австралии и Туниса.
Погба перешел в «Ювентус» этим летом на правах свободного агента и подписал контракт на четыре года. Предыдущей командой полузащитника был «Манчестер Юнайтед».
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12
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13
|Болонья
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|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
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|0
|0-0
|0
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16
|Специя
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
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|0
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19
|Кремонезе
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|0
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20
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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