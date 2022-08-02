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Шомуродов попал в сферу интересов «Вулверхэмптона»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов попал в сферу интересов «Вулверхэмптона», сообщает Il Messaggero.

Английский клуб готов побороться за 27-летнего нападающего с «Болоньей». В свою очередь римляне готовы рассмотреть различные варианты трансфера Шомуродова: от аренды до полноценного перехода.

Узбекистанский форвард перешел в «Рому» в августе прошлого года из «Дженоа» за 18 миллионов евро. В сезоне-2021/22 нападающий провел за клуб 39 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Контракт Шомуродова с «Ромой» действует до июня 2026 года.

Элдор Шомуродов
ФК Болонья
ФК Рома
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