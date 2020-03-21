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«Ювентус» хочет сократить зарплаты игрокам, Роналду потеряет 9 миллионов евро

12:24
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«Ювентус» из-за пандемии коронавируса намерен снизить зарплату своим игрокам, сообщает Mundo Deportivo. В этом случае футболисты потеряют до 30%.

Лидер команды Криштиану Роналду потеряет порядка девяти миллионов евро. В год он получает более 32 миллионов. В стране действует постановление о карантине до 3 апреля из-за коронавируса.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

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