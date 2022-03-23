Филиппо Индзаги будет судиться с «Брешией» после увольнения из клуба

Уже бывший главный тренер «Брешии» Филиппо Индзгаи будет судиться с клубом после увольнения, сообщает Football Italia.

48-летний Индзаги, ранее тренировавший «Милан», «Венецию», «Болонью» и «Беневенто», возглавил «Брешию» в июне прошлого года. Причем в контракте у него был пункт, согласно которому его нельзя уволить, если команда находится в топ-8 серии B.

Под руководством Индзаги команда одержала 14 побед, 12 раз сыграла вничью и потерпела только 5 поражения, занимая пятую строчку.

Однако у тренера возник конфликт с президентом клуба Массимо Челлино, который был недоволен тактикой специалиста и стилем игры команды. Челлина хотел уволить Индзаги еще в феврале, но тогда его отговорили советники.