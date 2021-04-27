«Ювентус» готов продать Рабьо этим летом
12:15
Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может покинуть команду этим летом, сообщает Calciomercato.
По данным издания, руководство клуба планирует выставить француза на трансферный рынок, чтобы разгрузить финансовую ведомость. «Ювентус» предложил услуги 26-летнего игрока «Барселоне» и «Эвертону».
Контракт Рабьо с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне он провел 41 матч, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
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