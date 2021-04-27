«Ювентус» готов продать Рабьо этим летом

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может покинуть команду этим летом, сообщает Calciomercato.

По данным издания, руководство клуба планирует выставить француза на трансферный рынок, чтобы разгрузить финансовую ведомость. «Ювентус» предложил услуги 26-летнего игрока «Барселоне» и «Эвертону».

Контракт Рабьо с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне он провел 41 матч, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.