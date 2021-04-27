Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма после поражения в матче 33-го тура серии А с «Лацио» (0:3) в своем Twitter обратился к болельщикам.

«Сейчас непростое время, но мы пройдем через это. Будем продолжать работать, бороться и делать все возможное. Вперед, «Милан», — написал Доннарумма.

Ранее сообщалось, что 22-летний футболист по окончании сезона покинет «Милан» и, возможно, перейдет в «Ювентус». После 33-х туров серии А «россонери» занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 66 очков.