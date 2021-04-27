Роналду высказался о природе успеха
14:18
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в своем Twitter поразмышлял о природе успеха.
«Успех приходит, когда ваши мечты перевешивают ваши оправдания», — написал португалец.
36-летний футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в сезоне-2020/21. В его активе 25 забитых мячей в 29 играх серии А.
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