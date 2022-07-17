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Сегодня, 16:35

«Ювентус» готов бесплатно отпустить полузащитника Пьяцу в «Сампдорию»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Марко Пьяца может продолжить карьеру в «Сампдории». Клуб предложил 27-летнему хорвату контракт до 2025 года, сообщает инсайдер Николо Скира.

При этом «Юве» готов бесплатно отпустить футболиста, чтобы сэкономить на его зарплате.

В прошедшем сезоне полузащитник выступал на правах аренды в «Торино», за который забил три мяча в 26 матчах во всех турнирах.

Контракт Пьяцы с «Юветусом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Марко Пьяца
ФК Сампдория
ФК Ювентус
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