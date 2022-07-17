«Ювентус» готов бесплатно отпустить полузащитника Пьяцу в «Сампдорию»

Полузащитник «Ювентуса» Марко Пьяца может продолжить карьеру в «Сампдории». Клуб предложил 27-летнему хорвату контракт до 2025 года, сообщает инсайдер Николо Скира.

При этом «Юве» готов бесплатно отпустить футболиста, чтобы сэкономить на его зарплате.

В прошедшем сезоне полузащитник выступал на правах аренды в «Торино», за который забил три мяча в 26 матчах во всех турнирах.

Контракт Пьяцы с «Юветусом» рассчитан до 30 июня 2023 года.