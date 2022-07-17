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Сегодня, 16:13

Дибала имеет на руках предложения от «Наполи» и «Ромы». Футболист хочет получать 7 миллионов евро в год

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Наполи» или «Роме». Оба клуба уже предложили варианты контрактов аргентинскому игроку, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Римляне не собираются участвовать в аукционе за Дибалу, поэтому сделали ему предложение, которое ниже его требований. Дибала хотел бы получать 6-7 миллионов евро в год, «Рома» предложила ему 4,5 миллиона и бонусы.

Ранее от подписания 28-летнего аргентинца отказались «Интер» и «Челси».

Дибала стал свободным агентом 1 июля — до этого он с июля 2015 года выступал за «Ювентус». В прошлом сезоне форвард забил 15 голов и сделал 6 результативных передач в 39 матчах за туринский клуб.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
Пауло Дибала
ФК Наполи
ФК Рома
0
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И В Н П +/- О
1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
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 Специя 0 0 0 0 0-0 0
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