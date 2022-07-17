Дибала имеет на руках предложения от «Наполи» и «Ромы». Футболист хочет получать 7 миллионов евро в год

Бывший нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Наполи» или «Роме». Оба клуба уже предложили варианты контрактов аргентинскому игроку, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Римляне не собираются участвовать в аукционе за Дибалу, поэтому сделали ему предложение, которое ниже его требований. Дибала хотел бы получать 6-7 миллионов евро в год, «Рома» предложила ему 4,5 миллиона и бонусы.

Ранее от подписания 28-летнего аргентинца отказались «Интер» и «Челси».

Дибала стал свободным агентом 1 июля — до этого он с июля 2015 года выступал за «Ювентус». В прошлом сезоне форвард забил 15 голов и сделал 6 результативных передач в 39 матчах за туринский клуб.