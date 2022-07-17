Моуринью показал эскиз своей татуировки. На нем изображены все еврокубковые трофеи

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью показал эскиз своей татуировки. На нем португальский специалист изобразил все еврокубковые трофеи, которые он выиграл в карьере.

«Это моя татуировка. Ее меня побудила сделать радость римского народа. Тогда я подумал о чем-то особенном, о чем-то, что было бы честью для всех клубов, где я выигрывал еврокубки.

В то же время захотелось уникальную татуировку, такую, которую пока могу сделать только я. Мне показали несколько предложений. Я изменил некоторые детали. И вот она», — написал тренер в соцсети.

Эскиз татуировки Жозе Моуринью. личные соцсети

За свою карьеру Моуринью выигрывал в финале Кубка УЕФА сезона-2002/03 и финале Лиги чемпионов сезона-2003/04 с «Порту», в финале Лиги чемпионов сезона-2009/10 с «Интером», в финале Лиги Европы сезона-2016/17 во главе «Манчестер Юнайтед» и в финале Лиги конференций сезона-2021/22 с «Ромой».

Помимо этого, Моуринью стал единственным тренером, который побеждал во всех еврокубковых турнирах.