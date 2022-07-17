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Моуринью показал эскиз своей татуировки. На нем изображены все еврокубковые трофеи

Моуринью показал эскиз своей татуировки со всеми еврокубковыми трофеями
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Жозе Моуринью.
Фото Reuters
Эскиз татуировки Жозе Моуринью.
Фото личные соцсети
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью показал эскиз своей татуировки. На нем португальский специалист изобразил все еврокубковые трофеи, которые он выиграл в карьере.

«Это моя татуировка. Ее меня побудила сделать радость римского народа. Тогда я подумал о чем-то особенном, о чем-то, что было бы честью для всех клубов, где я выигрывал еврокубки.

В то же время захотелось уникальную татуировку, такую, которую пока могу сделать только я. Мне показали несколько предложений. Я изменил некоторые детали. И вот она», — написал тренер в соцсети.

Эскиз татуировки Жозе Моуринью. Фото личные соцсети
Эскиз татуировки Жозе Моуринью.
личные соцсети

За свою карьеру Моуринью выигрывал в финале Кубка УЕФА сезона-2002/03 и финале Лиги чемпионов сезона-2003/04 с «Порту», в финале Лиги чемпионов сезона-2009/10 с «Интером», в финале Лиги Европы сезона-2016/17 во главе «Манчестер Юнайтед» и в финале Лиги конференций сезона-2021/22 с «Ромой».

Помимо этого, Моуринью стал единственным тренером, который побеждал во всех еврокубковых турнирах.

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Футбол
Жозе Моуринью
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