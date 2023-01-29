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29 января, 23:00

Семин: «Смотрю все матчи Миранчука. Мне нравится, как Леша сейчас играет»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру Алексея Миранчука за «Торино» в сезоне-2022/23.

«Смотрю все матчи Миранчука. Мне нравится, как Леша сейчас играет. У него стало больше игрового времени, он его эффективно использует. Есть забитые голы, передачи. Правда, мне не понятно, почему в матче с «Эмполи» он вышел на замену. Предыдущая игра у него получилась прекрасной. Леша, наверное, был лучшим игроком. Его действия нравятся всем в Италии», — приводит слова Семина «КП-Спорт».

27-летний футболист перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в 2020 году. На данный момент он выступает за «Торино» на правах годичной аренды с правом выкупа за 12 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний хавбек сыграл за «быков» в 15 матчах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/mne-nravitsya-kak-lesha-sejchas-igraet-yurij-semin-oczenil-igru-miranchuka-za-torino/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
Юрий Семин
серия А
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 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
4
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
5
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
6
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
12
 Фиорентина 20 6 6 8 22-26 24
13
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
14
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
15
 Сассуоло 20 5 5 10 23-31 20
16
 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
17
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 20 0 8 12 15-35 8
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27.01 20:30
Болонья – Специя
 2 : 0
27.01 22:45
Лечче – Салернитана
 1 : 2
28.01 17:00
Эмполи – Торино
 2 : 2
28.01 20:00
Кремонезе – Интер
 1 : 2
28.01 22:45
Аталанта – Сампдория
 2 : 0
29.01 14:30
Милан – Сассуоло
 2 : 5
29.01 17:00
Ювентус – Монца
 0 : 2
29.01 20:00
Лацио – Фиорентина
 1 : 1
29.01 22:45
Наполи – Рома
 - : -
30.01 22:45
Удинезе – Верона
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Виктор Осимхен

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Наполи

 13
Адемола Лукман

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Аталанта

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Лаутаро Мартинес

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Интер

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П
Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

 8
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Мариу Руй

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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