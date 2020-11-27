Все игроки серии А выйдут с траурной повязкой в память о Марадоне
Серия А на официальном сайте сообщила о том, как лига простится с легендарным футболистом Диего Марадоной, который умер 25 ноября.
Лига и все клубы отдадут дань уважения в ближайшем туре. Во время разминки команд на экраны стадионов будет транслироваться видео с дриблингом Марадоны в матче против «Баварии» в 1989 году. Все игроки выйдут на поле с траурной повязкой на левой руке.
Перед началом каждого матча пройдет минута молчания, при этом игроки и официальные лица встречи встанут в линию вокруг центрального круга.
В течение минуты изображение Марадоны будет проецироваться на большие экраны. С 10-й минуты каждого матча тура изображение Марадоны будет снова проецироваться на большие экраны стадиона в течение одной минуты.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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