Вратарь «Лацио» российского происхождения признан лучшим голкипером сезона в серии А

Голкипера «Лацио» Ивана Проведеля признали лучшим игроком своего амплуа в сезоне-2022/23, сообщает пресс-служба лиги.

29-летний футболист родился в семье русской и итальянца.

В текущем сезоне Проведель провел 37 матчей в серии А, пропустил 30 мячей и 20 раз отстоял на ноль. Он выступает за римлян с лета прошлого года.