Леау официально продлил контракт с «Миланом»

«Милан» объявил о подписании нового контракта с вингером команды Рафаэлем Леау, сообщает официальный сайт «россонери».

Новое соглашение с 23-летним португальцем рассчитано до лета 2028 года.

В текущем сезоне Леау провел 47 матчей за миланцев во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 15 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.