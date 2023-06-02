Серия А, 38-й тур: «Сассуоло» — «Фиорентина», «Торино» сыграет с «Интером», «Удинезе» примет «Ювентус»

Матчи 38-го тура чемпионата Италии по футболу. «Ювентус» отправится в гости к «Удинезе» и другие игры.

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции матчей серии А.

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