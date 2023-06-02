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Сегодня, 08:30

Серия А, 38-й тур: «Сассуоло» — «Фиорентина», «Торино» сыграет с «Интером», «Удинезе» примет «Ювентус»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Футболист Анхель Ди Мария.
Анхель Ди Мария.
Фото Global Look Press

Матчи 38-го тура чемпионата Италии по футболу. «Ювентус» отправится в гости к «Удинезе» и другие игры.

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции матчей серии А.

Италия. Серия А. 38-й тур
02 июн, 21:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Фиорентина
Италия. Серия А. 38-й тур
03 июн, 19:30. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Интер
Италия. Серия А. 38-й тур
03 июн, 22:00. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
Салернитана
Италия. Серия А. 38-й тур
03 июн, 22:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Лацио
Италия. Серия А. 38-й тур
04 июн, 19:30. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Сампдория
Италия. Серия А. 38-й тур
04 июн, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Верона
Италия. Серия А. 38-й тур
04 июн, 22:00. Olimpico (Рим)
Рома
Специя
Италия. Серия А. 38-й тур
04 июн, 22:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Монца
Италия. Серия А. 38-й тур
04 июн, 22:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
Болонья
Италия. Серия А. 38-й тур
04 июн, 22:00. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
Ювентус

Чемпионат Италии: обзоры и новости, статистика и турнирная таблица, календарь и результаты матчей.

Футбол
серия А
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
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«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 37 27 6 4 75-28 87
2
 Лацио 37 21 8 8 58-30 71
3
 Интер 37 22 3 12 70-42 69
4
 Милан 37 19 10 8 61-42 67
5
 Аталанта 37 18 7 12 61-46 61
6
 Рома 37 17 9 11 48-37 60
7
 Ювентус 37 21 6 10 55-33 59
8
 Торино 37 14 11 12 42-40 53
9
 Фиорентина 37 14 11 12 50-42 53
10
 Монца 37 14 10 13 46-47 52
11
 Болонья 37 13 12 12 50-47 51
12
 Удинезе 37 11 13 13 47-47 46
13
 Сассуоло 37 12 9 16 46-58 45
14
 Эмполи 37 10 13 14 37-47 43
15
 Салернитана 37 9 15 13 48-60 42
16
 Лечче 37 8 12 17 31-43 36
17
 Специя 37 6 13 18 30-60 31
18
 Верона 37 7 10 20 30-56 31
19
 Кремонезе 37 4 12 21 34-69 24
20
 Сампдория 37 3 10 24 24-69 19
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.06 21:30
Сассуоло – Фиорентина
 - : -
3.06 19:30
Торино – Интер
 - : -
3.06 22:00
Кремонезе – Салернитана
 - : -
3.06 22:00
Эмполи – Лацио
 - : -
4.06 19:30
Наполи – Сампдория
 - : -
4.06 22:00
Милан – Верона
 - : -
4.06 22:00
Рома – Специя
 - : -
4.06 22:00
Аталанта – Монца
 - : -
4.06 22:00
Лечче – Болонья
 - : -
4.06 22:00
Удинезе – Ювентус
 - : -
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ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 25
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 16
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 22 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 23 1 6
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 31 1 6
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