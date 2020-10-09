Возвращение Короля: Ибрагимович вылечился от коронавируса и завершил карантин
«Милан» на официальном сайте объявил об излечении нападающего Златана Ибрагимовича от коронавируса. 39-летний швед сдал два отрицательных теста на Covid-19, и органы здравоохранения Милана разрешили ему завершить карантин.
О заражении лидера атак красно-черных стало известно 24 сентября.
В нынешнем сезоне Ибрагимович принял участие в двух матчах и забил 3 гола (один — «Шэмрок Роверс» в Лиге Европы и еще два — ворота «Болоньи» в серии A).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.