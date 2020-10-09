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Возвращение Короля: Ибрагимович вылечился от коронавируса и завершил карантин

19:16
Златан Ибрагимович. Фото ФК "Милан"
Златан Ибрагимович. Фото ФК "Милан"
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«Милан» на официальном сайте объявил об излечении нападающего Златана Ибрагимовича от коронавируса. 39-летний швед сдал два отрицательных теста на Covid-19, и органы здравоохранения Милана разрешили ему завершить карантин.

О заражении лидера атак красно-черных стало известно 24 сентября.

В нынешнем сезоне Ибрагимович принял участие в двух матчах и забил 3 гола (один — «Шэмрок Роверс» в Лиге Европы и еще два — ворота «Болоньи» в серии A).

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