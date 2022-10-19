Вооруженные грабители ворвались в дом Эрнандеса

Дом защитника «Милана» Тео Эрнандеса был ограблен. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, вечером 18 октября четверо вооруженных злоумышленников в черных комбинезонах ворвались на виллу футболиста в Кассано-Маньяго. Отмечается, что в это время Эрнандеса не было дома, однако на вилле находилась его девушка Зои Кристофоли и шестимесячный сын. Грабители украли драгоценностей на сумму 1 миллион евро. Сейчас полиция ведет расследование и изучает записи с камер видеонаблюдения.

25-летний француз присоединился к «Милану» в июле 2019 года. В составе итальянской команды он провел 134 матча, забил 21 мяч и отдал 25 результативных передач.