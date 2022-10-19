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Сегодня, 14:49

Вооруженные грабители ворвались в дом Эрнандеса

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Дом защитника «Милана» Тео Эрнандеса был ограблен. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, вечером 18 октября четверо вооруженных злоумышленников в черных комбинезонах ворвались на виллу футболиста в Кассано-Маньяго. Отмечается, что в это время Эрнандеса не было дома, однако на вилле находилась его девушка Зои Кристофоли и шестимесячный сын. Грабители украли драгоценностей на сумму 1 миллион евро. Сейчас полиция ведет расследование и изучает записи с камер видеонаблюдения.

25-летний француз присоединился к «Милану» в июле 2019 года. В составе итальянской команды он провел 134 матча, забил 21 мяч и отдал 25 результативных передач.

Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Juventus/storie/07-10-2022/milik-behrami-seedorf-bonucci-icardi-maria-quando-calciatore-rischia-450525543265/
Тео Эрнандес
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 Наполи 10 8 2 0 25-9 26
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 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
3
 Милан 10 7 2 1 20-10 23
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 Рома 10 7 1 2 13-9 22
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 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
6
 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
7
 Интер 10 6 0 4 18-14 18
8
 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
9
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
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 Эмполи 10 2 5 3 9-11 11
11
 Торино 10 3 2 5 8-12 11
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 Салернитана 10 2 4 4 12-16 10
13
 Фиорентина 10 2 4 4 8-12 10
14
 Монца 10 3 1 6 9-15 10
15
 Специя 10 2 3 5 9-19 9
16
 Лечче 10 1 5 4 9-12 8
17
 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
18
 Верона 10 1 2 7 9-19 5
19
 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
20
 Сампдория 10 0 3 7 5-18 3
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21.10 21:45
Ювентус – Эмполи
 - : -
22.10 16:00
Салернитана – Специя
 - : -
22.10 19:00
Милан – Монца
 - : -
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Фиорентина – Интер
 - : -
23.10 13:30
Удинезе – Торино
 - : -
23.10 16:00
Болонья – Лечче
 - : -
23.10 19:00
Аталанта – Лацио
 - : -
23.10 21:45
Рома – Наполи
 - : -
24.10 19:30
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Сассуоло – Верона
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Душан Влахович

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 6
Марко Арнаутович

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Чиро Иммобиле

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Лацио

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П
Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

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Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Роберто Перейра

Роберто Перейра

Удинезе

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И К Ж
Неуэн Перес

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Удинезе

 8 1 3
Мортен Юльманн

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