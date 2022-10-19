Буффон заявил, что хотел бы тренировать сборную Италии

Бывший голкипер итальянской сборной Джанлуиджи Буффон признался, что с удовольствием бы тренировал национальную команду.

«Меня заинтересовала бы работа наставника итальянской сборной. Испытываю странное чувство, когда вижу своих бывших коллег по полю в серии Б в качестве тренеров, де Росси, Гроссо, Индзаги... А я все еще играю», — цитирует Буффона DAZN.

В 2006 году футболист в составе сборной стал чемпионом мира, тогда итальянская сборная обыграла в финале турнира французов.