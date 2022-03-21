Влахович не сыграет за Сербию в товарищеских матчах из-за травмы

Нападающий Душан Влахович пропустит ближайшие матчи сборной Сербии из-за травмы, сообщает Goal.

У форварда небольшие проблемы с пахом. Врачи сборной в сотрудничестве с медицинским штабом «Юве» приняли решение о том, что игроку лучше потратить эту неделю на восстановление.

Таким образом, форвард не сможет принять участие в товарищеских матчах против команд Венгрии и Дании.