Пиоли: «Через несколько дней в «Милане» я сразу почувствовал себя как дома»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что счастлив тренировать клуб.

Я всегда говорил, что мне посчастливилось тренировать отличную группу игроков, которые идеально воплощают ценности этого клуба. Вместе мы стараемся вписать новую страницу в историю.

Всего через несколько дней в «Милане» я почувствовал то, чего никогда больше нигде не чувствовал, я сразу почувствовал себя как дома. Вот что «Милан» представляет собой для меня: дом.

Наша цель — сделать наших болельщиков счастливыми. Вот почему мы играем. Нам повезло, что у нас есть замечательные болельщики, и мы никогда не перестанем благодарить их», — приводит слова Пиоли Football Italia.

«Милан» с 66 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущего на второй строчке «Наполи» на три очка.