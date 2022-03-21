Кавани может продолжить карьеру в «Интере»

Нападающий Эдинсон Кавани летом может подписать контракт с «Интером», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Уругваец станет свободным агентом по окончании сезона, поскольку его контракт с «Манчестер Юнайтед» истекает через три месяца. Пригласить 35-летнего форварда к себе готов миланский клуб.

Кавани рассматривается «нерадзурри» как потенциальная замена Алексису Санчесу: миланский клуб хотел бы продать чилийца из-за его высокой зарплаты и истекающего через год контракта.

Эдинсон Кавани ранее выступал в Италии за «Палермо» и «Наполи».