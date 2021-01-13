Владельцы «Интера» могут продать долю в клубе
17:57
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о том, что владелец Стивен Чжан может продать долю в клубе.
«Владельцы рассматривают возможность продать долю клуба в интересах «Интера «и в отношении истории команды. Мы знаем, что можем рассчитывать на прочную поддержку. Нам не следует об этом заботиться», — сказал Маротта Radio Rai.
«Интер» после 17 матчей с 37 очками занимает второе место в серии А, отставая от «Милана» на три очка.
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