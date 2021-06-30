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Вратарь «Ювентуса» Пинсольо продлил контракт до 2023 года

17:57
Карло Пинсольо. Фото ФК «Ювентус».
Карло Пинсольо. Фото ФК «Ювентус».
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Голкипер «Ювентуса» Карло Пинсольо продлил контракт, сообщает 30 июня официальный сайт клуба. Новое соглашение будет действовать до 2023 года.

31-летний вратарь в прошлом сезоне провел один матч за «Юве». Всего он отыграл четыре матча за первую команду «старой синьоры».

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Евгений Петров все материалы автора

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