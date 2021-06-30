Вратарь «Ювентуса» Пинсольо продлил контракт до 2023 года
17:57
Голкипер «Ювентуса» Карло Пинсольо продлил контракт, сообщает 30 июня официальный сайт клуба. Новое соглашение будет действовать до 2023 года.
?? Official | @CarloPinsoglio1 has renewed until 2023! ??#Pinsoglio2023 #ForzaJuve— JuventusFC (@juventusfcen) June 30, 2021
31-летний вратарь в прошлом сезоне провел один матч за «Юве». Всего он отыграл четыре матча за первую команду «старой синьоры».
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