Вратарь «Ювентуса» Пинсольо продлил контракт до 2023 года

Голкипер «Ювентуса» Карло Пинсольо продлил контракт, сообщает 30 июня официальный сайт клуба. Новое соглашение будет действовать до 2023 года.

31-летний вратарь в прошлом сезоне провел один матч за «Юве». Всего он отыграл четыре матча за первую команду «старой синьоры».