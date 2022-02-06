Винченцо Итальяно: «Матч с «Лацио» не должен был заканчиваться 0:3»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно поделился впечатлениями после матча с «Лацио» (0:3) в 24-м туре чемпионата Италии.

«Этот матч не должен был заканчиваться 0:3, особенно учитывая нашу игру в первом тайме, — цитирует Итальяно Football Italia. — Но после того, как «Лацио» повел в счете, а мы допустили наивные ошибки, было сложно вернуться в игру. «Лацио» провел совершенно по-другому провел две недели перед матчем, и это было заметно.

В любом случае у «Лацио» сильная команда, и они могут причинить вам неприятности, когда так играют. Мы должны усердно работать, чтобы новички как можно быстрее освоились, и мы максимально использовали их качества. Всех трех голов можно было избежать, и это самое худшее" .

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин остался в запасе.