«Фиорентина» уступила «Лацио», Кокорин остался на скамейке запасных

«Фиорентина» в матче 24-го тура чемпионата Италии уступила «Лацио» со счетом 0:3.

Отличились Сергей Милинкович-Савич, Чиро Иммобиле и Кристиано Бираги, который забил в свои ворота. На 85-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник «фиалок» Лукас Торрейра.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин остался на скамейке запасных.

После этого матча «Фиорентина» с 36 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Лацио» с 39 очками — на шестой строчке.