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«Фиорентина» уступила «Лацио», Кокорин остался на скамейке запасных

Сергей Разин
корреспондент
5 февраля. «Фиорентина» — «Лацио» — 0:3.
Фото Getty Images

«Фиорентина» в матче 24-го тура чемпионата Италии уступила «Лацио» со счетом 0:3.

Отличились Сергей Милинкович-Савич, Чиро Иммобиле и Кристиано Бираги, который забил в свои ворота. На 85-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник «фиалок» Лукас Торрейра.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин остался на скамейке запасных.

После этого матча «Фиорентина» с 36 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Лацио» с 39 очками — на шестой строчке.

Италия. Серия А. 24-й тур
05 февр, 22:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
0:3
Лацио
Голы
Милинкович-Савич, 52 (0:1), Иммобиле, 70 (0:2), Бираги, 81 (0:3)
Фиорентина
Терраччано Бираги Миленкович Венути Настасич Бонавентура (Иконе, 77 ) Торрейра Данкан (Кастровилли, 59 ) Кальехон (Гонсалес, 59 ) Кабрал (Пентек, 76 ) Соттиль (Амрабат, 89 )
Лацио
Стракоша Луис Фелипе Габаррон Лукас (Катальди, 59) Луис Альберто (Башич, 76) Дзакканьи Милинкович-Савич Лаццари (Хюсай, 69) Марушич Педро (Фелипе Андерсон, 60) Иммобиле
Предупреждения
Бонавентура 50, Торрейра 55  -  Лукас 30, Педро 45, Лаццари 67, Габаррон 83, Стракоша 85
Удаления
Торрейра 85 (вторая ж.к)
Судьи
Орсато (Италия)

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ТБ 2.0

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Интер 1
Милан 2
Матч завершен

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

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16%

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РБ Лейпциг 2
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28%

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19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
Александр Кокорин
ФК Лацио
ФК Фиорентина
серия А
1
4
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Буффон провел 500-й «сухой» матч за карьеру

Чемпионат Италии: «Интер» проиграл «Милану», «Лацио» победил «Фиорентину» и другие матчи 24-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 23 16 5 2 54-19 53
2
 Милан 24 16 4 4 49-26 52
3
 Наполи 23 15 4 4 43-16 49
4
 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 23 12 6 5 34-21 42
6
 Лацио 24 11 6 7 49-39 39
7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 22 9 5 8 30-21 32
11
 Сассуоло 23 7 8 8 39-38 29
12
 Эмполи 23 8 5 10 37-47 29
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Специя 23 7 4 12 24-42 25
15
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
16
 Сампдория 23 5 5 13 29-41 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
18
 Кальяри 23 3 8 12 22-44 17
19
 Дженоа 24 1 11 12 20-45 14
20
 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
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38 тур
5.02 17:00
Рома – Дженоа
 0 : 0
5.02 20:00
Интер – Милан
 1 : 2
5.02 22:45
Фиорентина – Лацио
 0 : 3
6.02 14:30
Аталанта – Кальяри
 - : -
6.02 17:00
Болонья – Эмполи
 - : -
6.02 17:00
Венеция – Наполи
 - : -
6.02 17:00
Сампдория – Сассуоло
 - : -
6.02 20:00
Удинезе – Торино
 - : -
6.02 22:45
Ювентус – Верона
 - : -
7.02 22:45
Салернитана – Специя
 - : -
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Чиро Иммобиле

Лацио

 18
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Верона

 12
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Лацио

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