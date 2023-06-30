«Вест Хэм» готов начать переговоры с «Ювентусом» по поводу перехода Закарии

«Вест Хэм» обозначил полузащитника «Ювентуса» Дениса Закарию как одну из приоритетных целей на это летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб интересуется хавбеком с мая 2023 года. В ближайшее время клуб приступит к переговорам с туринцами. В 26-летнем игроке также заинтересованы еще два клуба.

В сезоне-2022/23 швейцарец играл за «Челси» на правах аренды. В активе футболиста 11 матчей во всех турнирах и один гол. Контракт игрока с «Ювентусом» действует до конца июня 2026 года.