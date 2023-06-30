В «Венеции» подтвердили возможный уход Черышева

Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента отреагировал на новость о возможном уходе российского игрока команды Дениса Черышева.

«Да, это возможно. Его зарплата слишком высока, мы уменьшаем наш бюджет», — приводит слова Мента Sport24.

29 июня «СЭ» сообщил, что Черышев может покинуть «Венецию» в летнее трансферное окно. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 россиянин провел 24 матча за «Венецию», забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.