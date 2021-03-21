«Верона» — «Аталанта»: Миранчук — в стартовом составе
Тренерские штабы «Аталанты» и «Вероны» огласили стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата Италии.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут.
«Верона»: Сильвестри, Барак, Велозу, Давидович, Димарко, Лазанья, Ловато, Томез, Фараони, Цакканьи, Чеккерини
«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Паломино, де Рон, Фройлер, Пессина, Малиновский, Миранчук, Сапата.
Встреча состоится сегодня, 21 марта, на стадионе «Маркантонио Бентегоди». Начало — в 14.30 (мск).
В нынешнем сезоне россиянин провел за «Аталанту» 17 матчей в Серии А, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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