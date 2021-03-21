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«Верона» — «Аталанта»: Миранчук — в стартовом составе

13:51
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Тренерские штабы «Аталанты» и «Вероны» огласили стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата Италии.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут.

«Верона»: Сильвестри, Барак, Велозу, Давидович, Димарко, Лазанья, Ловато, Томез, Фараони, Цакканьи, Чеккерини

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Паломино, де Рон, Фройлер, Пессина, Малиновский, Миранчук, Сапата.

Встреча состоится сегодня, 21 марта, на стадионе «Маркантонио Бентегоди». Начало — в 14.30 (мск).

В нынешнем сезоне россиянин провел за «Аталанту» 17 матчей в Серии А, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.

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