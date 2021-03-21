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Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Миланом»

11:44
Александр Кокорин. Фото ФК &quot;Фиорентина&quot;
Александр Кокорин. Фото ФК &quot;Фиорентина&quot;
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Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не вошел в заявку команды на матч 28-го тура чемпионата Италии, сообщает пресс-служба команды.

19 марта сообщалось, что 30-летний футболист отправился в Рим, чтобы пройти курс лечения. У игрока усугубилась травма ноги. Сроки восстановления пока неизвестны.

21 марта «Фиорентина» примет «Милан» в матче 28-го тура серии А. Начало — в 20.00 мск.

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