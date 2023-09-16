«Венеция» обыграла «Специю». Черышев остался в запасе

«Венеция» выиграла у «Специи» в матче 5-го тура второго дивизиона Италии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо».

Единственный гол забил на 56-й минуте финнский нападающий Йоэль Похьянпало.

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев провел всю встречу на скамейке запасных. В этом сезоне он сыграл всего 37 минут в 3 матчах.

«Венеция» набрала 11 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице. «Специя» с 1 очком идет на 18-й строчке.