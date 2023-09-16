Пиоли заявил, что его не волнуют прошлые матчи с «Интером»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча с «Интером» в 4-м туре серии А.

«Мне все равно, прошлое не имеет значения. Меня не волнуют поражения в предыдущих дерби. Я думаю о завтрашнем дне. Я заинтересован в том, чтобы команда была способна находить решения, играть в свой футбол и ставить соперника в сложное положение», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

После четырех матче «Интер» лидирует в турнирной таблице серии А, набрав девять очков. «Милан» — второй (девять очков).

Матч «Интер» — «Милан» пройдет 16 сентября. Начало — в 19:00 по мск.