Тренер «Венеции» Ваноли доволен Черышевым

Главный тренер клуба серии В «Венеция» Паоло Ваноли публично похвалил россиянина Дениса Черышева, выступающего за его команду.

Сегодня, 15 сентября, «Венеция» сыграет против «Специи», и на предматчевой пресс-конференции экс-тренер «Спартака» отметил вовлеченность Черышева в тренировочный процесс.

«Вижу, что Черышев работает с большим энтузиазмом. С его серьезным прошлым не так-то просто находить свежую мотивацию и вновь искать стимулы. Ему это сегодня удается, он находится в хорошем тонусе. Считаю Черышева частью нашего проекта, он способен приносить определенную пользу нашей команде» — заявил Ваноли.

Контракт Черышева с «Венецией» истекает летом 2024 года. В этом сезоне он пока отыграл за «Венецию 10 минут.