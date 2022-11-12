«Венеция» проиграла «Реджине» в первом матче после назначения Ваноли на пост главного тренера
«Венеция» на своем поле проиграла «Реджине» в матче 13-го тура чемпионата Италии со счетом 1:2.
Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев вышел на поле на замену во второй тайме на 60-й минуте.
Отметим, что «Венеция» проводила первый матч под руководством нового главного тренера в лице Паоло Ваноли.
Безвыигрышная серия команды продлилась до семи матчей. «Венеция» идет на предпоследнем, 19-й месте в серии В, набрав 9 очков.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|15
|13
|2
|0
|37-12
|41
|
2
|Лацио
|14
|9
|3
|2
|26-8
|30
|
3
|Милан
|14
|9
|3
|2
|27-14
|30
|
4
|Ювентус
|14
|8
|4
|2
|21-7
|28
|
5
|Интер
|14
|9
|0
|5
|31-20
|27
|
6
|Аталанта
|14
|8
|3
|3
|20-12
|27
|
7
|Рома
|14
|8
|2
|4
|17-13
|26
|
8
|Удинезе
|15
|6
|6
|3
|24-17
|24
|
9
|Торино
|14
|6
|2
|6
|15-16
|20
|
10
|Болонья
|15
|5
|4
|6
|20-25
|19
|
11
|Фиорентина
|14
|5
|4
|5
|17-18
|19
|
12
|Салернитана
|14
|4
|5
|5
|19-21
|17
|
13
|Эмполи
|15
|4
|5
|6
|12-19
|17
|
14
|Сассуоло
|15
|4
|4
|7
|15-22
|16
|
15
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
16
|Монца
|14
|4
|1
|9
|13-22
|13
|
17
|Специя
|14
|2
|4
|8
|12-25
|10
|
18
|Кремонезе
|15
|0
|7
|8
|11-26
|7
|
19
|Сампдория
|15
|1
|3
|11
|6-27
|6
|
20
|Верона
|14
|1
|2
|11
|11-27
|5
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38 тур
|11.11
|22:45
|
Эмполи – Кремонезе
|2 : 0
|12.11
|17:00
|
Наполи – Удинезе
|3 : 2
|12.11
|20:00
|
Сампдория – Лечче
|0 : 2
|12.11
|22:45
|
Болонья – Сассуоло
|3 : 0
|13.11
|14:30
|
Аталанта – Интер
|- : -
|13.11
|17:00
|
Рома – Торино
|- : -
|13.11
|17:00
|
Монца – Салернитана
|- : -
|13.11
|17:00
|
Верона – Специя
|- : -
|13.11
|20:00
|
Милан – Фиорентина
|- : -
|13.11
|22:45
|
Ювентус – Лацио
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|7
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|13
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|14
|1
|4
|
|
Никола Ровелла
Монца, Ювентус
|12
|1
|3
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