«Венеция» проиграла «Реджине» в первом матче после назначения Ваноли на пост главного тренера

«Венеция» на своем поле проиграла «Реджине» в матче 13-го тура чемпионата Италии со счетом 1:2.

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев вышел на поле на замену во второй тайме на 60-й минуте.

Отметим, что «Венеция» проводила первый матч под руководством нового главного тренера в лице Паоло Ваноли.

Безвыигрышная серия команды продлилась до семи матчей. «Венеция» идет на предпоследнем, 19-й месте в серии В, набрав 9 очков.